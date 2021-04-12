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Bloomberg: Эр-Рияд в мае полностью удовлетворит запросы на нефть от НПЗ Индии

По данным источников издания, в Индию отправится один танкер класса aframax, вмещающий примерно 600 тыс. баррелей нефти

ТАСС, 12 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия намерена в мае 2021 года в полном объеме обеспечить поставки нефти в соответствии с запросами нефтеперерабатывающих предприятий Индии и четырех других азиатских потребителей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, информированных нефтяной компанией королевства Saudi Aramco, в Индию отправится один танкер класса aframax, вмещающий примерно 600 тыс. баррелей нефти, - это меньше, чем было выделено при распределении в предыдущем месяце.

В марте газета Economic Times со ссылкой на источники в индийском министерстве нефти и природного газа сообщала, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии планируют сократить в мае примерно на четверть импорт нефти из Саудовской Аравии.

Индия - третий по величине импортер и потребитель нефти в мире - покрывает за счет импорта более 80% своих потребностей в нефти и значительно зависит от ее поставок с Ближнего Востока.

В феврале доля стран Ближнего Востока в общем индийском импорте нефти упала до 22-месячного минимума. В том же месяце Соединенные Штаты стали вторым крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию после Ирака.

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ИндияСаудовская Аравия
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