"Интер РАО" не прекращала экспорт электроэнергии из Калининградской области в Прибалтику

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Компания "Интер РАО" не прекращала поставки электроэнергии в страны Балтии, несмотря на отключение Белоруссией трансграничных линий электропередачи с Литвой в рамках испытаний надежности энергосистемы страны, которые прошли 8 и 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в "Интер РАО".

"Из Калининградской области поставки не прекращались", - отметили в компании.

Белоруссия 8 и 11 апреля отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой. Испытания были необходимы для проверки надежности энергосистемы страны с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. В Министерстве энергетики Белоруссии подчеркнули, что проведение испытаний было согласованно со всеми системными операторами всех стран БРЭЛЛ.

Энергетическое кольцо БРЭЛЛ представляет собой синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы для которого установлены общие принципы функционирования, обмен электроэнергией и поддержка друг друга резервами в случае аварийных ситуаций. Ранее сообщалось, что страны Балтии намерены отсоединиться от Белоруссии и России и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу - через уже построенную смычку LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Планируется, что это произойдет к 2025 году.