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Путин поручил к 1 мая подготовить перечень проектов для инвестирования средств ФНБ

Также глава государства указал на необходимость разработать комплекс дополнительных мер для стимулирования организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории России
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

"Разработать при участии акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ. Срок исполнения установлен до 1 мая.

Также глава государства указал на необходимость разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер для стимулирования организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории РФ. Инициативы должны включать в том числе меры налогового стимулирования.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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