Путин поручил правительству проработать вопрос о стимулах в НДД для нефтянки

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 мая проработать вопрос о стимулировании добычи вязкой нефти и других трудноизвлекаемых запасов в рамках параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности. На прошлой неделе Путин осудил вопрос о стимулировании отрасли с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

"С учетом ранее данных поручений рассмотреть при участии нефтяных компаний вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, добычей нефти из высокообводненных скважин", - говорится в поручении. В документе отмечается, что стимулирование добычи может происходить, в том числе, через "предоставление реализующим такие проекты организациям права на применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья".

Правительство должно отчитаться перед президентом по этому вопросу до 1 мая 2021 года.