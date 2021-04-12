Путин поручил завершить создание механизма по компенсации регионам затрат на инвествычеты

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о завершении формирования механизма, который позволяет ежегодно компенсировать регионам часть затрат на инвестиционные налоговые вычеты. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности.

"С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о завершении формирования и реализации механизма, предусматривающего возможность ежегодной компенсации бюджетам субъектов РФ, предоставивших налогоплательщикам инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% суммы недополученных указанными субъектами РФ доходов в связи с предоставлением таких вычетов", - указано в перечне.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 апреля 2021 года.

Помимо этого кабмин совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и "Деловой Россией" должны обсудить дальнейшее совершенствование механизмов реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Им в том числе поручено рассмотреть вопросы о поддержке на региональном уровне инвестиционных проектов, осуществляемых представителями малого и среднего бизнеса, а также о возмещении за счет федерального или регионального бюджетов расходов инвесторов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов.

Глава государства поручил им также обсудить заключение и сопровождение соглашений о защите и поощрении капиталовложений посредством использования цифровой платформы.

Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 июня 2021 года.