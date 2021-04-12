Мосбиржа и крупные банки России создадут первого в стране блокчейн-оператора

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московская биржа вместе с крупнейшими банками - участниками Ассоциации ФинТех (АФТ) создадут первого в России блокчейн-оператора с целью совместного развития российских IT-решений и технологий с использованием распределенных реестров, говорится в сообщении торговой площадки. Это позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка.

"Подписание документов о создании "Системы распределенного реестра" состоялось 9 апреля 2021 года в Москве. Учредителями новой компании выступили АФТ, Московская биржа, Банк ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Национальная система платежных карт", - сообщили на Мосбирже добавив, что каждому соучредителю принадлежит по одной шестой доле в созданной компании "Системы распределенного реестра".

Также отмечается, что АФТ в качестве вложения в капитал новой организации передаст права на "Мастерчейн" - российскую блокчейн-платформу в России, прошедшую сертификацию на применение российских стандартов криптографии, а также созданные блокчейн-сервисы.

"За последние годы концепция блокчейна прошла по стандартному пути технологической зрелости - от завышенных ожиданий к пересмотру позиционирования и осознанию промышленных преимуществ в конкретных бизнес-применениях. Мы рассчитываем, что компетенции учредителей и команды проекта создадут фундамент для раскрытия всех преимуществ технологии распределенного реестра", - прокомментировал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.