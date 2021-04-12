YouDrive переименовали в "Ситидрайв"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Каршеринг YouDrive вошел в платформу городской мобильности "Ситимобил" и переименован в "Ситидрайв". Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"12 апреля каршеринг YouDrive присоединился к платформе городской мобильности "Ситимобил", а также представил новое название сервиса, обновленный логотип, дизайн приложения и оклейки автомобилей. Теперь сервис каршеринга называется "Ситидрайв", - сообщили в компании.

Отмечается, что на первом этапе построения мультимодальной платформы машины каршеринга будут отображаться в приложении "Ситимобил", но при этом бронирование и аренда машины пока что возможны только в приложении "Ситидрайв".

"Ситидрайв" остается отдельным и самостоятельным приложением каршеринга. Прежний функционал сервиса, а также рейтинг пользователей и накопленные баллы полностью сохранились", - поясняют в сервисе.

Чтобы начать пользоваться "Ситидрайв" необходимо обновить приложение YouDrive до последней версии.

"Присоединение к платформе городской мобильности "Ситимобил" - один из первых шагов в масштабировании бизнеса. В дальнейшем мы планируем сделать использование каршеринга бесшовным для пользователей "Ситимобил", что поможет нарастить аудиторию и увеличить количество поездок", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Ситидрайв" Алексея Сергеева.