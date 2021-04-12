Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,27%

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,27% и составил 3476,51 пункта, индекс РТС опустился на 0,39% - до 1412,29 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 3485,69 пункта (-0,01%), индекс РТС снижался на 0,2% - до 1414,88 пункта.

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,46% - до $62,66 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,52% и торгуется на уровне $59,01 за баррель.