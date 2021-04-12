Путин поручил до лета рассмотреть послабления для банков по кредитам ТОР и СЗПК

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2021 года рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при кредитовании инвестиционных проектов в рамках СЗПК и ТОР. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

"Рассмотреть вопрос о применении при расчете норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска для инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальных инвестиционных контрактов, а также для проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития", - указано в сообщении. Отмечается, что доклад должен быть подготовлен до 1 июня.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор рассматривает возможность увеличения с двух до пяти лет льготного срока, в рамках которого банки могут не создавать резервы на возможные потери по кредитам на инвестиционные проекты СЗПК, государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий.

Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ готов к тонкой настройке норм банковского регулирования, учитывая необходимость роста инвестиций.