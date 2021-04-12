Путин поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" до 15 июня 2021 года проработать вопрос об установлении долгосрочных тарифов на проводку судов по Северному морскому пути. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности. Документ размещен на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть совместно с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" вопросы об установлении долгосрочных тарифов на ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути и ставок портовых сборов, взимаемых в морских портах, расположенных на побережье этой акватории", - говорится в тексте поручения.

При определении тарифа также должно учитываться поддержание и развитие объектов транспортной инфраструктуры, обеспечиваться безопасное судоходство, а также соблюдаться баланс интересов поставщиков и потребителей услуг по проводке судов.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 тыс. 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.