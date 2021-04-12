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Санкции в отношении России

Рогозин рассказал о потерянных из-за американских санкций контрактах

Роскосмос остается крайне привлекательным для заказчиков по стоимости пусковой услуги и стоимости разработки космических аппаратов, но из-за позиции США они вынуждены выбирать другие варианты, отметил глава корпорации
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ряд заказчиков отказался от запусков на российских ракетах из-за американских санкций, сообщил в понедельник ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA (сделанные в США - прим. ТАСС)", - отметил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, Роскосмос остается крайне привлекательным по предлагаемой стоимости пусковой услуги и стоимости разработки в интересах заказчика космических аппаратов. "Но незаконные санкции США вынуждают инозаказчиков либо отказываться от услуг России, либо искать с ней иные варианты решения своих вопросов", - добавил Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса также отметил, что в ходе переговоров на Байконуре 9 апреля он обратился к руководству НАСА с просьбой проанализировать последствия для нашего сотрудничества решений Минторга США по вводу санкций против предприятий Роскосмоса.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияСанкции в отношении России
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