Utair возобновляет рейсы из Москвы в Минск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair возобновляет полеты по маршруту Москва - Минск. Рейсы будут выполняться по средам, сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.

"В весенне-летнем расписании Utair возобновил полеты по маршруту Москва - Минск. Авиакомпания выполняет рейсы в столицу Республики Беларусь по средам", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость билетов составит от 2,6 тыс. рублей. "Utair много лет летает в Минск, это направление востребовано у пассажиров. Как только были разрешены полеты в Республику Беларусь, мы получили все необходимые разрешения и возобновили рейсы. Ждем открытия международного авиасообщения и с другими странами", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Utair, перевозчик начал полеты в Минск 31 марта. "31 марта Utair возобновил полеты по маршруту Москва - Минск", - отметили в пресс-службе.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).