X5 Retail Group вышла на рынок dark kitchen

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", вышла в новый для компании сегмент dark kitchen ("темных кухонь", ресторанов, ориентированных на доставку блюд) благодаря покупке компании "Много лосося". Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.

"В контур сделки вошел полностью бизнес "Много лосося", а также команда, основавшая и развивавшая проект, - говорится в сообщении. - Сумму сделки стороны не раскрывают".

"Много лосося" - фудтех-проект, который основан предпринимателями Яковом Менделеевым и Александром Мутовиным, развивает федеральную сеть dark kitchen и пул ресторанных онлайн-брендов. В настоящее время он объединяет 25 кухонь, четыре торговых марки ( "Роллы №1", "Много лосося", "Десять идеальных пицц" и "YAJI"), свое мобильное приложение и комплекс программных продуктов для обеспечения ключевых бизнес-процессов, включая приготовление и доставку еды. "Много лосося" выполняет более 60 тыс. заказов в месяц. Его партнеры по доставке - "Яндекс. Еда" и Delivery Club, также работает курьерская служба.

"Синергия с "Много Лосося" позволит Х5 закрыть потребность клиентов в быстрой доставке свежеприготовленной готовой еды, а также откроет возможность уникальной комбинированной доставки продуктов и готовых блюд через сервисы доставки Х5, - заявил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении. - Мы намерены продолжить активное развитие в этом направлении и открыты новым предложениям, позволяющим укрепить наши позиции на рынке еды".

О ретейлере

X5 Retail Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", дискаунтерами "Чижик" и гипермаркетами под брендом "Карусель". Сеть включает в себя 17,7 тыс. магазинов.