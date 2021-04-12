Эксперт: частные инвестиции помогут отрасли железнодорожных грузоперевозок

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Частный капитал вновь готов взять на себя часть затрат на обновление локомотивного парка, отметил в публикации для Российской газеты председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов.

Прошлый год преподнес первое с 2013 года снижение грузооборота на сети российских железных дорог, отмечает он. И хотя ограничения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и общемировой спад экономической активности оказали свое влияние, замедление развития железнодорожных перевозок наступило раньше кризисных явлений 2020 года, отмечает Ромашов. Хоть железнодорожники и направляют существенные средства в инфраструктуру, сроки реализации проектов регулярно сдвигаются.

В итоге грузооборот на сети "Российских железных дорог" по итогам 2020 года достиг 2,544 трлн тарифных тонно-км, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

При этом, отмечает Ромашов, таких потерь можно было избежать. "Проблема расшивки узких мест могла быть решена ранее при наличии профессионального института заказчиков - в лице самих пользователей инфраструктуры, голосующих рублем, обремененных ответственностью за результат", - объясняет он в публикации.

Однако Ромашов также отметил, что инициативы регулятора, связанные с коммерциализацией очередности доступа к инфраструктуре общего пользования для грузоотправителей, настораживают. Такой порядок может стать причиной замедления развития экономики, не говоря уже о возможности снижения эффективности усилий по ее восстановлению.

Ромашов предлагает обратиться к опыту начальных этапов реформы. В нулевые годы, напоминает он, когда промышленность нуждалась в вагонах, государство объявило старт реформы. В итоге было привлечено более 1,5 трлн рублей частных инвестиций и, кроме того, в стране появился один из самых молодых парков в мире.

Инвестированные в локомотивный парк частным капиталом средства - это высвобожденные ресурсы ОАО "РЖД" и государства для финансирования дефицита инфраструктурных направлений инвестпрограммы, отмечает Ромашов.

"Частный капитал вновь готов взять на себя часть затрат на обновление локомотивного парка при формировании равносправедливых с РЖД условий работы на инфраструктуре", - говорит он.

Нормативная база подготовлена, считает Ромашов, необходимы "политическое решение и регламенты технологического взаимодействия инфраструктуры и частного перевозчика".