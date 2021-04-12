"Ведомости": товары IKEA можно будет забрать в пунктах выдачи Ozon

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ozon будет доставлять заказчикам отдельные категории товаров IKEA, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Telegram-канал менеджмента курьерских служб "Владельцы ПВЗ и КС". Представитель интернет-ретейлера подтвердил информацию о сотрудничестве с IKEA, но детали не раскрыл.

Заказ, оформленный на официальном сайте IKEA, можно будет забрать через пункты выдачи заказов (ПВЗ) или курьерскую службу Ozon. Как пишет газета, маркетплейс будет осуществлять доставку лишь малогабаритных товаров IKEA.

Услуга предоставляется пока только в Москве и Московской области.

IKEA основана в 1943 году в Швеции, торговая сеть специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Первый российский гипермаркет IKEA открылся в 2000 году в подмосковных Химках. Сейчас в России работают 14 магазинов ИКЕА в торговых комплексах "Мега", магазины городского формата "ИКЕА Сити" в торговых центрах "Авиапарк", "Мозаика" и "Европолис", а также шесть дизайн-студий ИКЕА: две в Москве, три в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.