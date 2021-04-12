Глава Чувашии заявил, что субъекты МСП дают рабочие места почти трети занятого населения

ЧЕБОКСАРЫ, 12 апреля. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) обеспечивают рабочими местами почти треть занятого населения Чувашии. Об этом журналистам рассказал глава республики Олег Николаев, сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

"Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте республики в 2020 году составила 33,7%. Субъекты МСП обеспечивает рабочими местами почти треть занятого населения региона", - пояснил Николаев.

Глава региона отметил, что открытие новых предприятий на территории Чувашии является одной из главных задач, поставленных на 2021 год. По мнению Николаева, субъекты МСП "закладывают фундамент" для изменений условий жизни на территории республики.

"Это рабочие места, это дополнительные доходы бюджета разных уровней, дополнительные средства на выполнение социальных задач. Наша задача - создавать среду для привлечения инвесторов, комфортную среду для проживания, в которой работает бизнес. Вопросы поддержки предпринимательской инициативы стоят на первом плане. Мы многократно выполнили планы, которые были намечены по развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест", - добавил Николаев.

В Чувашии насчитывается более 43 тыс. субъектов МСП, в конце сентября 2020 году республика получила 1 млрд рублей от Минэкономразвития РФ на предоставление льготного кредитования субъектам малого и среднего предпринимательства.