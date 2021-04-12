МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group обновила дивидендную политику, согласно которой компания намерена выплачивать в качестве дивидендов от 3 млрд руб. до 5,5 млрд руб. ежегодно с 2021 года по 2023 год. Об этом говорится в сообщении компании.

"В соответствии с обновленной политикой Segezha Group будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год. Компания намерена выплачивать в качестве дивидендов от 3 млрд руб. до 5,5 млрд руб. каждый год в период с 2021 года по 2023 год", - говорится в сообщении.

С 2024 года, как ожидается, распределение дивидендов будет основано на сумме скорректированного свободного денежного потока. В дивидендной политике предусмотрены выплаты на уровне 75-100%, но, как отмечает компания, "возможно и повышение уровня выплат при условии более устойчивого рынка, наличии запаса прочности по долговой нагрузке".

Ранее Segezha Group объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. Компания планирует привлечь не менее 30 млрд рублей. Акции Segezha Group получат листинг на Мосбирже приблизительно в день объявления их цены.

О холдинге

В лесопромышленный холдинг Segezha Group входят около 50 российских и европейских предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.

Активы Segezha Group расположены в 11 странах, продукция реализуется в 88 странах мира. АФК "Система" Владимира Евтушенкова владеет 98,3% компании.