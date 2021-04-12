S&P повысило рейтинг "Совкомфлота" до "BBB-"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг российской судоходной компании "Совкомфлот" с "ВВ+" до "BBB-", говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингу - "стабильный".

"Мы считаем, что сокращенная база доходов ПАО "Совкомфлот", снижение долга и повышенная финансовая гибкость должны позволить компании поддерживать скорректированные S&P Global Ratings средства от операционной деятельности (FFO) до долга на уровне выше 20%, несмотря на продолжающиеся выборочные инвестиции в новые суда и льготные ставки для танкеров", - полагают эксперты агентства.

S&P отметило, что "Совкомфлот" имеет хорошие возможности для сохранения своих лидирующих позиций в мировых секторах транспортировки сырой нефти, нефтепродуктов и газа.

Аналитики агентства указали также, что стабильный прогноз по рейтингу компании отражает ожидание, что EBITDA "Совкомфлота" по итогам года превысит $800 млн.

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2020 году выросла 18,4%, до $266,9 млн. Выручка "Совкомфлота" в тайм-чартерном эквиваленте выросла на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составила $1,351 млрд. Показатель EBITDA вырос на 9,8%, до $903,4 млн.