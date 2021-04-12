Дополнительные средства направили для решения дефицита кадров на Амурском судозаводе

ХАБАРОВСК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края дополнительно профинансировали центр занятости населения Комсомольска-на-Амуре для обучения 50 работников для Амурского судостроительного завода (АСЗ), который получил заказ на строительство корветов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В декабре Минобороны РФ сообщило о заключении контракта с АСЗ на строительство двух корветов проекта 20380 и четырех проекта 20385 для Тихоокеанского флота. В связи с этим на предприятии возникла острая потребность в рабочих судостроительных профессий. Дефицит квалифицированных кадров восполняется из других регионов по программе "Повышение мобильности трудовых ресурсов". Однако в 2021 году квота составила всего 10 человек, а этого недостаточно. Поэтому руководство предприятия обратилось к главе региона с просьбой помочь в решении вопроса.

"На предприятии возникла потребность на обучение еще 50 человек. По поручению врио губернатора (Хабаровского края Михаила Дегтярева) центру занятости комитетом по труду и занятости доведены дополнительные средства краевого бюджета на 2021 год для обучения безработных граждан по требуемым предприятию профессиям, чтобы максимально закрыть дефицит кадров на предприятии", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в министерстве промышленности края, центру занятости дополнительно выделили 800 тыс. рублей.

Сообщается также, что в начале 2021 года центр занятости заключил три государственных контракта на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению 30 безработных граждан на общую сумму более 500 тыс. рублей по профессиям сборщик корпусов металлических судов, сборщик-достройщик судов, маляр судовой.

Амурский судостроительный завод - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн.