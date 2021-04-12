В Пензе уволили руководителей трех компаний, объединяющих имущественные активы региона

ПЕНЗА, 12 апреля. /ТАСС/. Руководители трех компаний, учредителем или основным владельцем которых является департамент госимущества Пензенской области, ушли в отставку, на предприятиях пройдут проверки счетной палаты и Минфина региона. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на оперативном совещании в правительстве региона.

"У нас три человека ушли в отставку. Это руководитель АО "Областной агропромышленный холдинг" Гринин Павел Геннадьевич, [и. о. директора] унитарного предприятия "Областная газоэнергетическая компания" Пох Сергей Геннадьевич и директор АО "Пензенское объединение автовокзалов" Степанов Роберт Альбертович. Прошу поставить эти учреждения на проверку", - обратился Мельниченко к руководителю Счетной палаты Пензенской области Михаилу Макарову.

Свою проверку на предприятиях проведет также Минфин региона. "Прошу проанализировать всю практику деятельности этих организаций и при выявлении нарушений подготовить материалы для передачи в правоохранительные органы", - добавил Мельниченко.

Врио губернатора также сообщил о назначении Ильи Галкина врио замглавы Минлесхоза. Ранее был уволен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин и его заместители, в ведомстве началась проверка Счетной палаты.

"Илья Владимирович Галкин только в пятницу уволился со службы в ФСБ и сразу нашел новое место работы. Прошу вас проанализировать ситуацию, которая сложилась в министерстве и мне доложить. Сейчас там идет проверка Счетной палаты, прошу к этому процессу подключиться", - отметил Мельниченко.