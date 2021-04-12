Выпуск обновленной Lada Vesta начнется не раньше 2022 года

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Автоваз" начал работать над рестайлингом автомобиля Lada Vesta, одной из самых продаваемых машин в России. Ее выпуск может начаться не раньше 2022 года, сообщили ТАСС в "Автовазе".

"Действительно, проект по рестайлингу активно реализуется. Сроки выпуска новой машины пока не определены, ожидать ее следует не раньше 2022 года", - сказали в компании. "Автоваз" не стал раскрывать других деталей.

Ранее в понедельник источник сообщил ТАСС, что ижевская производственная площадка "Автоваза" "Лада Ижевск" начала готовиться к производству обновленной Lada Vesta, но в текущем году серийный выпуск не начнется.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году Lada Vesta заняла второе место среди самых продаваемых моделей в России с продажами 107,3 тыс. машин ."Автоваз" запустил производство легкового автомобиля Vesta в 2015 году, Vesta выпускается в вариантах с кузовом седан и универсал, а также в спортивной версии и в варианте с повышенной проходимостью (Cross).

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин.