Долговая нагрузка россиян за год выросла до почти 26%

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение доходов заемщика к платежам по всем кредитам в месяц) за последний год выросло на 2,36 процентных пункта (п. п.), до 25,63% по данным на 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За последние полгода ПДН вырос на 0,52 п. п. (25,11% на 1 октября 2020 года).

"Действительно, средний ПДН российских заемщиков в последние полгода немного вырос, однако, в целом, остается на сравнительно низком уровне, - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - При этом некоторый рост уровня долговой нагрузки во многом связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. В свою очередь более существенному росту ПДН препятствовало сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в последнее время".

Однако региональная динамика закредитованности разнонаправленна, хотя в большей части регионов долговая нагрузка граждан выросла. Наиболее закредитованными регионами (наибольший ПДН) оказались Амурская (32,41%), Кировская (30,43%) области и Республика Коми (30%).

Наименьший уровень ПДН отмечается у заемщиков Москвы (22,11%) и Московской (22,67%), Смоленской (23,14%) областей.

В бюро отмечают, что если сумма всех регулярных ежемесячных платежей заемщика по кредитам составляет более 40% от их среднемесячных доходов (тогда ПДН составляет более 40%), то ему необходимо задуматься о целесообразности обращения за новым кредитом. "Велика вероятность того, что он ляжет непосильным бременем на домохозяйство и существенно снизит качество жизни его членов. Если же ПДН составит 50 и более процентов - то стоит приготовиться к возможному отказу в кредите со стороны банка", - цитирует пресс-служба Викулина.

Данные бюро основаны на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и другие финансовые организации).