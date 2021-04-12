EDP инвестирует €10 млн в стартапы в области энергетики в Португалии

ТАСС, 12 апреля. Энергокомпания EDP планирует инвестировать €10 млн в стартапы в области энергетики через свою дочернюю компанию в Португалии, говорится в сообщении компании.

"Через EDP Cleantech FCR, фонд, созданный специально для португальского рынка, EDP собирается инвестировать €10 млн в стартапы из Португалии", - отмечается в сообщении.

EDP ищет стартапы в области чистой энергии, систем управления электросетями, энергоэффективности, решений для хранения энергии, кибербезопасности, искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, а также больших данных и продвинутой аналитики.

Всего через EDP Ventures группа EDP инвестировала уже более €40 млн в стартапы энергетического сектора по всему миру.