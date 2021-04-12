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Пандемия COVID-19
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РФПИ ожидает рекомендаций от властей Индии для одобрения "Спутника V" в стране

Ранее издание The Times of India сообщило, что комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств на заседании 12 апреля одобрил заявку на экстренное использование "Спутника V"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшее время необходимых рекомендаций от экспертного комитета Центрального управления по стандартизации и контролю лекарственных средств Индии для одобрения применения вакцины "Спутник V" на территории страны, следует из сообщения фонда.

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"РФПИ подтверждает, что ожидает в ближайшее время получения рекомендации от экспертного комитета (Subject Expert Committee, SEC) Центрального управления по стандартизации и контролю лекарственных средств Индии (Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO) одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на территории Индии", - говорится в сообщении.

Ранее издание The Times of India со ссылкой на источники сообщило, что комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств на заседании 12 апреля одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины "Спутник V". Теперь необходимо одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии (государственный регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий в стране).

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
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