РФПИ ожидает рекомендаций от властей Индии для одобрения "Спутника V" в стране

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшее время необходимых рекомендаций от экспертного комитета Центрального управления по стандартизации и контролю лекарственных средств Индии для одобрения применения вакцины "Спутник V" на территории страны, следует из сообщения фонда.

"РФПИ подтверждает, что ожидает в ближайшее время получения рекомендации от экспертного комитета (Subject Expert Committee, SEC) Центрального управления по стандартизации и контролю лекарственных средств Индии (Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO) одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на территории Индии", - говорится в сообщении.

Ранее издание The Times of India со ссылкой на источники сообщило, что комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств на заседании 12 апреля одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины "Спутник V". Теперь необходимо одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии (государственный регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий в стране).