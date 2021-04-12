В Минэнерго заявили, что рост цен на бензин на АЗС укладывается в пределы инфляции

Сорокин напомнил, что в 2020 году наблюдались резкие скачки потребления топлива: сначала падение почти на 50%, а затем рост к уровню выше доковидного. При этом, как подчеркнул замминистра, отрасль справилась с ситуацией и не допустила нехватки нефтепродуктов.

"И при этом удалось сохранить темпы роста цен на заправочных станциях в пределах инфляции, в прошлом году даже ниже инфляции. Сейчас для того, чтобы это обеспечивать и в будущем, также предпринимается ряд мер как с точки зрения наращивания объемов производства, так и с точки зрения докрутки фискальной системы для того, чтобы обеспечить адекватную доходность на внутреннем рынке", - отметил Сорокин.

Замминистра также добавил, что сейчас внутренний рынок полностью обеспечивается моторным топливом.

Из данных Росстата следует, что бензин на российских АЗС с начала 2021 года поднялся в цене на 3,2%, что превышает уровень всего 2020 года - тогда индекс цен составил 2,4% по бензину марки Аи-92 и 2,6% по бензину марки Аи-95. Цены на дизельное топливо с начала 2021 года поднялись на 1,6%, а за 2020 год - на 1,9%. В Минэнерго сообщили ТАСС, что такой рост цен объясняется увеличением мировых котировок на нефть и нефтепродукты, а также плановым увеличением акцизов и отставанием роста стоимости бензина и дизеля на АЗС в 2020 году от уровня инфляции в среднем по стране.

В начале марта ФАС и Минэнерго разработали меры, которые позволили стабилизировать ситуацию на рынке топлива в целом. Так, они утвердили совместный приказ, который повысил минимальный порог предложения основных видов топлива, в том числе бензина и СУГ, на биржевых торгах. Кроме того, правительство скорректировало механизм демпфера, который заработает в обновленном виде с 1 мая этого года.