Россия планирует занять 7-8% рынка нефтехимии к 2030 году

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия планирует нарастить долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7-8% к 2030 году, сообщил замминистра энергетики России Павел Сорокин, выступая на коллегии Минэнерго.

"Мы можем, мы имеем потенциал, чтобы занять 7-8% мирового рынка к 2030 году. Это то, к чему мы должны стремиться", - сказал он.

Согласно презентации к докладу замминистра, нефтехимия может принести от $9 млрд до $18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год за счет выпуска 8-16 млн тонн продукции, которая увеличивает стоимость сырья на 40-300%.

Минэнерго ожидает, что объем инвестиций составит $40-70 млрд (2,6-4,6 трлн рублей) в течение 10-15 лет, что создаст 9 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Экспорт водорода

Россия планирует интенсивно наращивать экспорт водорода и к 2030 году занять 20-25% мирового рынка торговли водородом.

"Это рынок, на котором Россия имеет очень большой потенциал. Наша задача занять 20-25% от мирового рынка торговли водородом к 2030 году. Это пока трудно оценить в цифрах, это может быть от 1 млн до 2 млн тонн в низком сценарии до 7 млн тонн к 2035 году при активном бурном развитии", - отметил Сорокин.

По его словам, Минэнерго в ближайшее время подготовит концепцию развития водородной промышленности.

В презентации к его докладу говорилось, что в 2024 году Россия будет экспортировать 0,2-1 млн тонн, в 2035 году - 2-7 млн тонн, а в 2050 году уже 7,9-33,4 млн тонн водорода.