Кабмин внес в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О денонсации Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество". Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, существующее соглашение с которыми позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

"Объем выплат из Российской Федерации в Королевство Нидерландов составляет: за 2017 год в виде дивидендов - 271,9 млрд рублей (сумма удержанного налога 15,04 млрд рублей), в виде процентов - 185,3 млрд рублей (сумма удержанного налога 52,4 млн рублей); за 2018 год в виде дивидендов - 296,1 млрд рублей (сумма удержанного налога 8,1 млрд рублей), в виде процентов - 116,8 млрд рублей (сумма удержанного налога 57,4 млн рублей); за 2019 год в виде дивидендов - 182,8 млрд рублей (сумма удержанного налога 9,4 млрд рублей), в виде процентов - 157,06 млрд рублей (сумма удержанного налога 12,5 млн рублей)", - говорится в пояснительной записке.

В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, во исполнение поручения президента Минфином РФ проведены переговоры с Министерством финансов Королевства Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Мальтой.

"Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам. Данное предложение Министерства финансов Королевства Нидерландов не могло быть согласовано российской стороной, поскольку принятие данного подхода означало бы сохранение каналов вывода значительных финансовых ресурсов российского происхождения с территории РФ с применением пониженных налоговых ставок в отношении таких выплат. Одновременно предложения Министерства финансов Королевства Нидерландов по сути размывают и делают недостижимым предполагаемый Российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также не позволяют выполнить поручение президента", - указывают в кабмине.

Принимая во внимание, что в переговорах с Королевством Нидерландов компромисса достигнуть не удалось, соглашение подлежит денонсации, указано в сопроводительных материалах к документу.