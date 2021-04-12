Российские инвесторы нарастили короткие позиции в иностранных акциях до 19,9%

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россияне с начала 2020 года по март 2021 года в семь раз нарастили долю коротких позиций в иностранных акциях, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

"Доля коротких позиций в иностранных акциях в общем объеме открытых коротких позиций за рассматриваемый период возросла с 3,1% до 19,9%", - указал регулятор.

Повышение интереса участников торгов к открытию коротких позиций на иностранные акции объясняется в первую очередь значительным ростом цен в конце 2020 года, а также общим ростом количества активных российских участников на рынке иностранных акций и динамичным падением котировок отдельно взятых акций в периоды повышенной волатильности, добавил ЦБ.

При этом Банк России не выявил рисков существенного наращивания коротких позиций физлицами на фондовом рынке.

Регулятор провел обследование коротких позиций клиентов девяти крупнейших организаций с брокерской лицензией с января 2020 года по март 2021 года. Исследование было проведено для оценки масштабов использования стратегий коротких продаж физлицами, в том числе в периоды повышенной волатильности.

В ЦБ отметили, объем коротких позиций является относительно небольшим (в пределах 50 млрд руб.) и формируется в основном физическими лицами по ограниченному кругу акций российских эмитентов.