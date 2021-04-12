Туроператоры начали фиксировать отказы россиян от туров в Турцию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россияне начали отказываться от туров в Турцию на фоне новостей о возможности приостановки авиасообщения с этой страной, однако пока ситуация с отказами не носит массовый характер. Об этом сообщили ТАСС представители крупных туроператоров.

"На фоне сообщений в СМИ и социальных сетях о росте числа заболевших коронавирусом в Турции и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения РФ со страной в компании начали отмечать спад продаж. В конце предыдущей недели были замечены минимальные значения объемов бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, при этом на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу - их значения существенно превысили стандартные показатели", - заявили ТАСС в пресс-службе Tez Tour.

Туры аннулируются на условиях, предусмотренных договором, заключаемым между туристом и туроператором при реализации путевки, сообщили в компании. Если аннуляция поступает по заявке, перенесенной с 2020 года из-за коронавируса и подпадающей под условия соответствующего постановления правительства № 1073, то возврат осуществляется по нормам этого документа в сроки до 31 декабря 2021 года, уточнили в пресс-службе туроператора.

Anex Tour также фиксирует отказы от туров в Турцию, но пока они носят единичный характер, сообщили в пресс-службе компании.

"На данный момент продажи немного замедлились, однако спрос остается прежним. Действительно такое стремительное нагнетание ситуации в СМИ несколько настораживает туристов. Однако массовых отказов от туров мы не фиксируем. Стоит понимать, что без официальных заявлений оперативного штаба или Роспотребнадзора относительно ужесточений полетов в Турцию доверяться слухам не стоит", - сказали в компании.

Глубина продаж по Турции составляет около месяца, добавили в Anex Tour.

Ситуация с Турцией

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в последнее время. По ее словам, "буквально за несколько недель" заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.

Решения о закрытии или ограничении авиасообщения РФ с Турцией на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к членам оперштаба. По его словам, заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по этому вопросу 12 апреля в очном или заочном формате не назначено.