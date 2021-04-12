Мошенники стали чаще использовать схему оформления кредита на своих жертв

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Наряду со схемами хищений, имитирующими онлайн-оплату товаров и услуг, а также использующими вывод средств со счетов через системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания - прим. ТАСС), в 2020 году департамент информационной безопасности Банка России отметил значительный рост числа инцидентов, связанных с хищением кредитных денежных средств, оформленных мошенниками от имени клиента на их имя посредством удаленных каналов обслуживания", - отмечает ЦБ.

Успешная реализация таких атак приводит к хищению у клиентов не только собственных, но и кредитных денежных средств, за использование которых банки начисляют проценты, указал регулятор.

Первый замдиректора департамента ЦБ РФ Артем Сычев в ходе пресс-конференции отметил, что суммы хищений в рамках данном схемы небольшие, однако количество таких случаев мошенничества "пугает" регулятора.

"Здесь не идет речь о крупных кредитах. Здесь речь идет о кредитах, которые выдавались в банках в период пандемии в дистанционном режиме. Обычно это суммы в несколько десятков тысяч рублей. И говорить о том, что это какая-то прям большая проблема с точки зрения сумм, наверное, не стоит. Нас здесь пугает прежде всего увеличение количества таких инцидентов", - заявил он.

Мошеннические операции при онлайн-покупках

Кроме того, Банк России ожидает увеличения числа мошеннических операций при совершении покупок в интернете.

"С учетом развития финансовых услуг, совершаемых через сеть Интернет без предоставления карты, Банк России прогнозирует сохранение восходящего тренда миграции операций без согласия клиента в CNP-среду (card not present transaction, операции без присутствия карты - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

Растущая доступность платежных услуг в интернете приводит к смещению интереса злоумышленников от банкоматов в сторону дистанционных каналов обслуживания и CNP-транзакций, подчеркивают в ЦБ.

По данным регулятора, в 2020 году больше всего операций без согласия клиентов-физлиц пришлось на операции при оплате товаров и услуг в интернете. Клиенты банков сообщили о 585,3 тыс. таких транзакций, 61,5% из которых, или 359,7 тыс. операций, совершены в результате применения методов социальной инженерии. Сумма ущерба составила более 4,2 млрд рублей.