Потери россиян от действий кибермошенников достигли почти 10 млрд рублей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Потери россиян от действий кибермошенников в 2020 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом и составили почти 10 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

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"Количество операций без согласия клиента увеличилось на 34% (773,008 тыс. операций за 2020 год против 576,897 тыс. операций за 2019 год). Объем таких операций вырос на 52,2%, составив 9,777 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года - 6,426 млрд рублей)", - отмечает регулятор.

Рост мошеннических операций происходит на фоне увеличения общего числа безналичных переводов, таким образом, их доля остается в рамках целевых значений регулятора. "За 2020 год доля операций без согласия клиента в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00117% (в 2019 году - 0,00089%). Указанные значения не превышают установленный Банком России целевой показатель доли таких операций в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт. Этот показатель установлен на уровне 0,005%", - указывают в ЦБ.

Потери непосредственно физлиц в 2020 году превысили 8,7 млрд рублей, а число операций - 770 тыс. Большая часть так называемых операций, совершенных без согласия клиента, происходит в результате использования злоумышленниками методов социальной инженерии. В то же время доля таких операций по итогам прошлого года снизилась, что связано с повышением осведомленности клиентов банков о правилах безопасного использования платежных карт.

"Общая доля операций без согласия, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, снизилась с 68,6% до 61,8%", - отмечается в материалах ЦБ.

Больше всего операций без согласия клиентов-физлиц, как и годом ранее, пришлось на операции по оплате товаров и услуг в интернете. Однако в 2020 году также значительно увеличился объем краж через банкоматы. "Общая сумма ущерба по хищениям через банкоматы и терминалы выросла на 40,3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила свыше 740,4 млн рублей, при этом банки вернули клиентам 9% похищенных средств (66,4 млн рублей)", - указывает регулятор.

Кибератаки на компании

По данным ЦБ, в прошлом году существенно вырос объем хищений от кибератак на организации, в результате которых злоумышленники получали несанкционированный доступ к банковским счетам юрлиц через системы дистанционного обслуживания.

"В 2019 году юридические лица сообщили в банки о 4,609 тыс. операций без согласия на общую сумму 701 млн рублей. В прошедшем году объем таких операций вырос на 45,5% по сравнению с 2019 годом и составил 1,02 млрд рублей, а количество операций снизилось на 36,4% - до 2,933 тыс.", - говорится в материалах ЦБ.

При этом порядка 8,7% похищенных средств, или 88,4 млн рублей, компенсированы либо возвращены пострадавшим компаниям.

Помимо этого, в 2020 году киберпреступники похитили 46 млн рублей, совершив атаки на операторов платежной инфраструктуры. Этот показатель сократился более чем в два раза по сравнению в 2019 годом.

"В 2020 году отчитывающиеся операторы направили в Банк России информацию о 581 инциденте, связанном с несанкционированным доступом к их информационной инфраструктуре, на общую сумму порядка 46 млн рублей. При этом в 2019 году количество таких инцидентов составило 973 на общую сумму 103,8 млн рублей", - отмечает регулятор.

Так, объем хищений в результате компьютерных атак или несанкционированного доступа к автоматизированным банковским системам составил практически 32 млн рублей, что свидетельствуют о достаточно низкой результативности атак на кредитные организации.