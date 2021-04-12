"Восток ойл" выиграл аукционы на два участка недр в Красноярском крае

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Восток ойл" (проект "Роснефти" на Таймыре) выиграл аукционы на право пользования Дерябинским и Турковским участками недр, расположенными в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды.

Дерябинский участок был приобретен за 1,57 млрд рублей при стартовом размере платежа за пользование недрами в 1,42 млрд рублей, Турковский - за 834,73 млн рублей при стартовой цене 758,85 млн рублей. Согласно поручению правительства России, аукционы на эти участки недр проходили со спецусловиями - стать участником аукциона могла только компания, уже ведущая разработку нефтегазовых месторождений в арктической зоне Красноярского края.

Запасы газа в пределах Дерябинского участка по состоянию на 1 января 2019 года составляют 50,603 млрд куб. м по категории С1 и 4,093 млрд куб. м по категории С2; конденсата - 3,106 млн тонн по категории С1 и 0,328 млн тонн по категории С2.

На территории Турковского участка по состоянию на 1 января 2019 года запасы газа по категории С1 составляют 33,281 млрд куб. м, по категории С2 - 20,675 млрд куб. м. Прогнозные ресурсы нефти по категории D1 - 1 млн тонн, по категории D2 - 1,8 млн тонн.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн т в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд.