"Газпром" утвердил проект газопровода "Союз Восток"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"В рамках технико-экономического анализа проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. Предварительные расчетные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации", - говорится в сообщении.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства газопровода "Союз Восток", которое включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат, как и планировалось, будет разработано до конца года.

ТЭО строительства "Союз Восток" готовит компания специального назначения "Газопровод Союз Восток", зарегистрированная в начале 2021 года в Монголии для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток".

"Газпром" и правительство Монголии в декабре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках его реализации создана совместная рабочая группа. План ее деятельности на 2021-2022 годы утвержден 11 марта 2021 года.

Экспортная мощность газопровода "Сила Сибири - 2" может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.