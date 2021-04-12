Huawei инвестирует $1 млрд в разработку технологий для умных автомобилей

ПЕКИН, 12 апреля. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei вложит в текущем году $1 млрд в разработку оборудования для высокотехнологичных автомобилей. Об этом в понедельник сообщило издание "Пэнпай" со ссылкой на действующего главного исполнительного директора компании Эрика Сюя.

"В этом году инвестиции Huawei в исследования и разработку компонентов для умных автомобилей достигнут $1 млрд", - заявил Эрик Сюй.

По его словам, телекоммуникационный гигант уже договорился с тремя автопроизводителями о совместном бизнесе. Он будет поставлять им технологическое оборудование, но не собирается самостоятельно создавать транспортные средства.

"Наша команда, занимающаяся умными автомобилями, сказала мне, что их технологии являются лучшими, благодаря им машина сможет проехать 1000 км в автономном режиме без участия водителя, это намного лучше, чем у Tesla", - добавил Эрик Сюй.

Журнал Hurun назвал Huawei самой сильной и конкурентоспособной компанией - производителем бытовой электроники КНР в 2020 году. Ее чистая прибыль в минувшем году составила 64,6 млрд юаней (около $9,9 млрд), что на 3,2% превысило показатель 2019 года.