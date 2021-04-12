"Деловые линии" в 2020 году увеличили число доставок в маркетплейсы на 280%

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Оборот доставки для российских и зарубежных маркетпейсов у логистического оператора "Деловые линии" вырос на 280% в 2020 году, рассказал в понедельник ТАСС генеральный директор компании Фарид Мадани.

"В группе компаний в 2019-м году обороты доставки для маркетплейсов выросли на 30%, а в 2020-м - на 280%. С учетом развития рынка онлайн-торговли и увеличения потребности поставщиков в грамотной логистике мы создали отдельный сервис по доставке в маркетплейсы", - пояснил Мадани.

Он уточнил, что в настоящее время компания сотрудничает с такими платформами, как: OZON, Wildberries, Lamoda, AliExpress в России и "Яндекс.Маркет". По мнению Мадани, проверка упаковки и маркировки груза, корректное оформление документов и соблюдение даты и времени доставки - ключевые факторы успеха эффективных поставок продукции в маркетплейсы, которых удалось достичь.

ГК "Деловые линии" - один из крупнейших транспортно-логистических операторов России, занимает первое место по объему складских площадей в регионах РФ. География доставки - более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Восточная Азия и Европа. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, доставку "от адреса и до адреса" по городу и региону (включая экспресс-перевозки), аутсорсинг логистики (3PL-услуги). Сеть терминалов насчитывает порядка 240 подразделений и 60 партнерских пунктов в 190 городах России.