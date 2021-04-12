ЦБ видит потенциал для расширения кредитования со стороны региональных банков

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Банк России видит потенциал для расширения кредитования со стороны региональных банков. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече региональных банков с руководством ЦБ на площадке Совета Федерации.

"У региональных банков достаточность капитала выше средней по сектору. Мы видим потенциал дальнейшего расширения кредитования свыше 10% от общего потенциала в России. Сдерживающий фактор здесь - только низкий аппетит банков к риску", - сказала она.

Рейтингование банков

Банк России не поддерживает отдельное рейтингование региональных банков, добавила Набиуллина. "Мы видим, что сами банки не всегда рады доступу на основе рейтингов, есть предложение выработать отдельные льготные методики рейтингования для региональных банков. Мы это не поддерживаем, потому что должен быть равный подход, должна быть финансовая устойчивость и надежность банков. Это наилучшим образом сейчас уже может быть учтено в рейтингах", - сказала она.

По словам главы ЦБ, 16 банков сейчас имеют высокие рейтинги, дающие возможность участвовать в большинстве госпрограмм. "Надеюсь, что устойчивость региональных банков будет и дальше повышаться", - отметила Набиуллина.

Сейчас по правительственным программам нет единообразного подхода к требованиям к банкам - применяются больше 10 разных критериев, в том числе вид лицензии, контроль государства, добавила она. ЦБ РФ, как и правительство, и Минфин, считает, что основным критерием должен стать кредитный рейтинг, который должен обеспечить доступ к бюджетным средствам и к участию в госпрограммах.