Союз производителей БАДов поддержал проведение эксперимента по маркировке

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Союз производителей биологически активных добавок (БАД) поддержал эксперимент по введению маркировки как способа защиты потребителей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Мы всецело поддерживаем инициативу Роспотребнадзора о проведении эксперимента по маркировке БАДов к пище. В настоящий момент идет обсуждение деталей, и мы рассчитываем, что предложения нашего Союза будут учтены", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Союза производителей БАДов Александра Жесткова.

По его словам, маркировка продукции прежде всего поможет контролировать активно развивающийся сегмент интернет-торговли, а в дальнейшем - защитить потребителей добавок. "Использование маркировки позволит масштабировать действенные методы контроля за надлежащим качеством продукции в новых, активно развивающихся каналах обращения БАД - в первую очередь, сегмент интернет-торговли, что, в свою очередь, станет ключевым инструментом защиты прав потребителей", - добавил Жестков.

В свою очередь заместитель генедиректора ЦРПТ Реваз Юсупов считает, что в настоящее время растет количество компаний, поставляющих свою продукцию на российский рынок, развиваются каналы продаж, поэтому критически важно создать действенную систему контроля качества данной категории продукции, понятную и прозрачную для потребителя.

"Маркировка обеспечивает цифровую прослеживаемость по всей товаропроводящей цепочке, отсекая из каналов продаж продукцию непонятного происхождения. А с помощью приложения "Честный знак" любой покупатель сможет получить достоверную информацию о товаре, пожаловаться на нарушения", - добавил Юсупов, слова которого приводит пресс-служба.

В 2019 году глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с инициативой начать маркировку биологически активных добавок. В феврале 2021 года Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, в котором предложил начать эксперимент по маркировке БАД в апреле.

О маркировке

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров, обязательной уже является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, парфюмерии, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, шин и покрышек. Перед внедрением обязательной маркировки для различных групп товаров проводится добровольный эксперимент с участием представителей отрасли. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.