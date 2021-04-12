Минстрой сообщил о проблемах с созданием платных парковок в регионах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Некоторые регионы не решили вопрос с созданием платных парковок, хотя это помогло бы эффективному развитию городских территорий, сообщил в понедельник замглавы Минстроя России Дмитрий Волков на Всероссийской отраслевой конференции "Строительный навигатор - 2021. Курс на сокращение сроков строительства".

"Там, где нормативы парковок, принятые в регионах, завышены по отношению к территории, - таких мест у нас очень много, - получается, что огромная территория используется неэффективно. Нет возможности развивать платные парковки, а это мощнейший инструмент для того, чтобы делать ткань города гораздо более эффективной. Это вещи, которыми надо заниматься", - сказал Волков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в декабре 2020 года подписал постановление о наделении регионов полномочиями устанавливать расчетные показатели количества парковочных мест в городах и селах. Речь идет о парковочных местах для легковых автомобилей рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон. Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне. Это не всегда позволяло учитывать особенности той или иной территории.