{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой сообщил о проблемах с созданием платных парковок в регионах

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о наделении регионов полномочиями устанавливать расчетные показатели количества парковочных мест в городах и селах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Некоторые регионы не решили вопрос с созданием платных парковок, хотя это помогло бы эффективному развитию городских территорий, сообщил в понедельник замглавы Минстроя России Дмитрий Волков на Всероссийской отраслевой конференции "Строительный навигатор - 2021. Курс на сокращение сроков строительства".

"Там, где нормативы парковок, принятые в регионах, завышены по отношению к территории, - таких мест у нас очень много, - получается, что огромная территория используется неэффективно. Нет возможности развивать платные парковки, а это мощнейший инструмент для того, чтобы делать ткань города гораздо более эффективной. Это вещи, которыми надо заниматься", - сказал Волков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в декабре 2020 года подписал постановление о наделении регионов полномочиями устанавливать расчетные показатели количества парковочных мест в городах и селах. Речь идет о парковочных местах для легковых автомобилей рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон. Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне. Это не всегда позволяло учитывать особенности той или иной территории.

Теги
Россия
"Роснефть" заявила, что против нее развернута клеветническая кампания
Компания призвала СМИ сохранять объективность в публикациях, напомнив об ответственности за распространение недостоверных данных
Читать полностью