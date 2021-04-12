В Госдуму внесут законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" до конца весенней сессии внесут в Госдуму законопроект о выплате безусловного базового дохода для малоимущих граждан. Об этом в понедельник сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

"Законопроект находится в разработке. Мы актуализируем наши предложения примерно пяти-шестилетней давности. Именно в этом созыве Госдумы мы такой законопроект внесем", - сказал депутат, уточнив, что документ пока не направляли в правительство РФ для получения заключения.

По словам Миронова, речь идет не о новом налоге, а о перераспределении налоговых поступлений от продажи углеводородного сырья за счет изменения бюджетного правила. "Часть денег, которые сегодня идут в Фонд национального благосостояния, мы планируем направлять на персональные счета граждан", - пояснил он.

По мнению справоросса, в перспективе такие выплаты должны получать все россияне вне зависимости от размера дохода. "Мы предлагаем поэтапный подход. Мы хотим, чтобы все граждане имели такое право, но начнем с малоимущих. Деньги надо считать", - отметил Миронов.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин в свою очередь считает законопроект "не столько социальным, сколько символическим актом". По его словам, документ предусматривает безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей в месяц. "А вот откуда это брать - мы не можем там [в законопроекте] прописать", - отметил Прилепин.