Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 3,6% после решения о корректировке демпфера

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) на бирже снизилась на 3,6%, до 52,98 тыс. руб. за тонну спустя месяц после решения правительства России о корректировке демпферного механизма, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам сегодняшних торгов цена бензина Аи-92 оказалась на уровне 52,98 тыс. руб. за тонну, тогда как 10 марта, когда было принято решение о корректировке демпфера, цена достигала 54,88 тыс. руб. за тонну. Биржевой индекс бензина марки Аи-95 с 10 марта снизился на 1,7% - с 56,23 тыс. руб. до 55,29 тыс. руб. за тонну.

В течение месяца цена бензина на бирже постепенно снижается, за исключением периода с 17 по 25 марта, когда биржевой индекс как бензина Аи-92, так и бензина Аи-95 показывал рост. Так, за этот период цена бензина Аи-92 выросла на 1,4%, достигнув 54,46 тыс. руб. за тонну, а бензина Аи-95 - на 2,5%, до 56,42 тыс. руб. за тонну, после чего цены на бирже вновь перешли к снижению.

О ситуации на топливном рынке

Биржевая цена на бензин увеличивается с конца 2020 года на фоне роста мировых цен на нефть. С начала декабря и по сегодняшний день, 12 апреля, биржевой индекс бензина марки Аи-92 прибавил 16,6%, с начала 2021 года - 6,6%, индекс бензина марки Аи-95 вырос на 17,9% и на 8,3% соответственно. При этом после принятия правительством России 10 марта решения скорректировать демпферный механизм, благодаря которому розничные цены не зависят напрямую от биржевых, индексы постепенно снижаются. Скорректированный демпфер заработает с 1 мая 2021 года.

Как заявлял управляющий директор по рынку нефтепродуктов СПбМТСБ Павел Строков, в марте нефтяные компании увеличили объем реализации бензина на бирже в 1,7 раза по сравнению с январем - с 481 тыс. тонн до 800 тыс. тонн, что также повлияло на стабилизацию биржевых индексов.

В феврале Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ повысили нормативы по минимальным объемам продаж всех видов топлива на биржевых торгах. Так, производители должны реализовывать через биржу не менее 11% от производства бензина (ранее 10%), не менее 7,5% от производства дизельного топлива (ранее 6%), не менее 11% керосина (ранее 10%) и не менее 3% мазута (ранее 2%), не менее 7,5% (ранее 5%) от объема выпуска сжиженного углеводородного газа. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, эта мера направлена на стабилизацию цен и обеспечение топливом регионов.

Ранее Минэнерго и ФАС также рекомендовали компаниям увеличить объемы нефтепереработки и запасы топлива на НПЗ в качестве мер стабилизации цен на топливо.