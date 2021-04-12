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"Роснефть" заявила, что против нее развернута клеветническая кампания

Компания призвала СМИ сохранять объективность в публикациях, напомнив об ответственности за распространение недостоверных данных

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" призвала СМИ сохранять объективность в своих публикациях, напомнив о юридической ответственности за распространение недостоверной информации. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.

"Призываем СМИ воздерживаться от необъективных оценок и акцентируем вниманием на юридической ответственности за публикацию недостоверной информации в отношении компании", - говорится в сообщении, которое сделано "в связи с большим количеством публикаций о следственных действиях в редакции издания "Важные истории".

"Против "Роснефти" и ее руководства развернута масштабная информационная война, участниками которой являются в том числе и заграничные интересанты", - говорится в сообщении компании. "Клеветническая кампания нацелена на дискредитацию результатов деятельности "Роснефти", учитывая ее бюджето- и системообразующую роль для российской экономики, а также лидирующее положение в мировой энергетической отрасли. Подобные информационные атаки организуются с целью снижения конкурентоспособности и создания дополнительных санкционных рисков не только для "Роснефти", но и для страны в целом", - отмечается в нем.

Компания отметила, что "уже предприняла ряд юридических действий для защиты своей деловой репутации и акционерной стоимости". "Роснефть" и впредь будет принимать исчерпывающие законные меры для противодействия информационным атакам", - отмечается в сообщении.

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