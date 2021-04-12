Объем продаж в магазинах duty free Хайнаня в 2021 году может превысить $9 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 12 апреля. /ТАСС/. Общий объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань в 2021 году должен превысить 60 млрд юаней (порядка $9,15 млрд), что в два раза превысит показатель прошлого года. Об этом, как сообщает в понедельник агентство Синьхуа, заявил на пресс-конференции секретарь парткома провинции Шэнь Сяомин.

Стремительный рост продаж в магазинах duty free на острове наблюдается последние два года на фоне принятых властями мер по стимулированию потребительского спроса и увеличению индивидуальной квоты на покупки беспошлинных товаров. В 2019 году соответствующий показатель находился на уровне 15 млрд юаней (около $2,3 млрд).

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти провинции увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров. Со 2 февраля этого года на Хайнане также заработала услуга доставки товаров беспошлинной торговли в пункт назначения по почте покидающим остров покупателям.

Недавно на Хайнане заработали еще два магазина беспошлинной торговли. До их открытия на острове функционировало семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции Хайкоу, остальные - в городе-курорте Санья на юге и в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.