В Липецкой области началась посевная

ЛИПЕЦК, 12 апреля. /ТАСС/. Посевные работы стартовали в Липецкой области. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Весенний сев стартовал и первыми к работе приступили добринские аграрии", - сказал Артамонов. Также работа в полях идет в Тербунском, Усманском, Долгоруковском и Грязинском районах. Там земледельцы ведут сев яровой пшеницы и ячменя, а также однолетних трав. "Всего в пяти районах области засеяно более 3 тыс. га яровым ячменем, 350 га яровой пшеницей и 140 га однолетними травами", - заметил глава администрации региона.

Между тем, он пояснил, что в связи с погодными условиями сев пришлось начать не в марте как обычно, а только в начале второй декады апреля. "Поэтому провести посевную кампанию качественно и в оптимальные сроки - вот главная задача, которая стоит сейчас перед аграриями региона несмотря на увеличение площади посевов", - сказал Артамонов.

По словам главы региона, если в прошлом году аграриями были использованы 1,3 млн га, то в нынешнем году эта цифра будет превышена на несколько десятков тысяч гектаров. Речь идет, прежде всего, об увеличении на 10 тыс. га площади засеивания яровых зерновых, а также технических культур.

Он подчеркнул, что ежегодное увеличение темпов роста продукции растениеводства обеспечивается за счет улучшения использования земельных ресурсов, применения новейших технологий, модернизации и труда селян. "Липецкие аграрии полностью обеспечивают продовольственную потребность региона, не сомневаюсь, что высокие показатели будут достигнуты и в нынешнем году", - заметил Артамонов.