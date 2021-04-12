Россия может ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля

Итогового решения оперативного штаба еще нет, но ограничение авиасообщения с 15 апреля - один из обсуждаемых вариантов, говорит он. При этом регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом могут быть сохранены, но их общее количество сокращено.

"Итогового решения оперативного штаба на данный момент еще нет. Обсуждается вариант ограничения авиасообщения с 15 апреля с возможным сохранением регулярных рейсов из Москвы в Стамбул, но при этом их частота может быть сокращена", - сказал собеседник агентства.