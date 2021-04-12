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Россия может ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля

По данным источника, обсуждается вариант продолжения регулярных рейсов в Стамбул, при этом их общее количество сократят
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия и Турция могут ограничить авиасообщение с 15 апреля, сообщил ТАСС источник, близкий к оперативному штабу.

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Итогового решения оперативного штаба еще нет, но ограничение авиасообщения с 15 апреля - один из обсуждаемых вариантов, говорит он. При этом регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом могут быть сохранены, но их общее количество сокращено.

"Итогового решения оперативного штаба на данный момент еще нет. Обсуждается вариант ограничения авиасообщения с 15 апреля с возможным сохранением регулярных рейсов из Москвы в Стамбул, но при этом их частота может быть сокращена", - сказал собеседник агентства.

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ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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