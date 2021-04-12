В Крыму надеются, что памятники в регионе помогут отреставрировать крупные инвесторы

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Участие крупных инвесторов, таких как Аркадий Ротенберг, в туристическом бизнесе Крыма позволит привлечь на полуостров новых инвесторов и обеспечит реставрацию зданий гостиниц, являющихся памятниками, заявил в понедельник ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета региона Алексей Черняк.

В понедельник газета РБК сообщила, что Аркадий Ротенберг с 2019 года является бенефициаром гостиничных комплексов "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отеля "Дача Рахманинов" на Южном берегу Крыма и планирует вложить около 15 млрд рублей в их реконструкцию. Все санатории, кроме "Жемчужины", которая в настоящее время не работает, объединены в сеть "Курорты Крыма".

"[Инвестиционный] климат хороший, это говорит о качественной работе, которую проводит Совет министров, а самое главное - [появление крупного инвестора] говорит о том, что люди, которые сюда вкладывают деньги, будут все делать качественно, на самом высоком уровне. Пример Ротенберга покажет, что если такие люди вкладывают в Крым, то и остальные поймут, что это серьезно и надолго и подходить надо к этому очень ответственно", - сказал Черняк.

Депутат выразил надежду, что в дальнейшем благодаря инвесторам на полуострове появятся новые четырех- и пятизвездочные гостиницы, которые пользуются спросом среди отдыхающих. "Прошлый год показал, что у нас нехватка их в целом, в том числе по ЮБК [Южный берег Крыма] и вообще по Крыму", - добавил Черняк.

Реставрацией зданий гостиниц займутся грамотные специалисты, уверен он. "Это будет компания, имеющая лицензию на реставрационные работы, и все это будет согласовываться с профильным министерством, чтобы сохранить. Более того, думаю и уверен, что эти люди отреставрируют максимально приближенно даже то, что потеряли при Украине", - считает Черняк.

Сохранение памятников

В Минкультуры Крыма также уверены, здания-памятники благодаря участию Ротенберга удастся отреставрировать. "Памятники в госсобственности разрушаются или, если они находятся в собственности муниципалитета или сельских поселений, часто не имеют возможности сделать реставрацию, сохранить. Когда приходит серьезный инвестор, прежде всего он, может быть, приобретал такие памятники важные исторические. Первым делом инвестор обратит внимание на то, чтобы сохранить эти объекты, а для Крыма сохранение культурного наследия - самое важное", - считает министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Она добавила, что в Крыму свыше 200 федеральных объектов культурного наследия. "Федеральные мы, как правило, реставрируем, они у нас в программе, в плане есть, да и республиканского [уровня]. Но одновременно отреставрировать невозможно. Когда появляется инвестор, который хочет отреставрировать памятники серьезные, особенно на Южном берегу, где огромное количество различных вилл, дач, которые требуют немедленной реставрации, это очень хорошо, это правильный шаг", - сказала Новосельская.

Крымский департамент по охране культурного наследия, по ее словам, выдаст охранные обязательства и будет надзирать за сохранением памятников.