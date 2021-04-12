Находящееся под санкциями США российское судно находится в порту латвийской Лиепаи законно

РИГА, 12 апреля. /ТАСС/. Российское ледокольное судно "Юрий Топчев", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2" и владелец которого внесен в список санкций США, находится в порту латвийского приморского города Лиепая на законных основаниях и после получения всех необходимых разрешений. Об этом в понедельник сообщает местный портал Delfi.

"Чтобы судно могло войти в Лиепайский порт, нужно получить разрешение от Береговой охраны Латвии, Государственной пограничной охраны и Службы государственных доходов. Только в том случае, если все разрешения имеются, служба Лиепайского порта разрешает войти. Так это произошло и в данном случае", - указал глава отдела безопасности, обороны и окружающей среды Лиепайской свободной экономической зоны Каспарс Понемецкис.

Другой представитель Лиепайской свободной экономической зоны Улдис Хмиелевскис также отметил, что после появления в СМИ информации о прибытии в порт находящегося под санкциями США российского судна в ответственные учреждения Латвии был повторно направлен запрос, чтобы убедиться, не произошла ли какая-то ошибка. "Было получено подтверждение от служб госбезопасности, что нет никаких ограничений, из-за которых это судно не могло бы находиться в Лиепайском порту", - подчеркнул он.

Латвийский телеканал ТВ3 в воскресенье сообщил, что 6 апреля в Лиепайский порт зашло российское ледокольное судно "Юрий Топчев", задействованное в строительстве "Северного потока - 2". Как отметил телеканал, этот ледокол привязан к внесенному в санкционные списки США судну "Фортуна", которое с помощью специального оборудования занимается погружением нового газопровода на дно моря. Владелец зашедшего в порт Лиепаи судна также находится под санкциями США.

По данным телеканала, ледокол "Юрий Топчев" зашел в порт Лиепаи для проведения ремонта, скорее всего, будет проводиться покраска борта. При этом ни Государственная пограничная охрана, ни Лиепайский порт не взяли на себя ответственность за то, что судно зашло в латвийские воды. В свою очередь в МИД республики отметили, что в местном законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за нарушение санкций ЕС и ООН.