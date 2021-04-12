S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 вслед за решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приостанавливает все рейсы в Турцию и ожидает информации о порядке вывоза россиян, говорится в сообщении перевозчика.

"Согласно решению оперативного штаба, S7 Airlines вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня (Москва - Анталья, Даламан; Новосибирск - Анталья). В настоящее время мы ждем официальной информации о порядке вывоза россиян. Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях", - отмечается в сообщении.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию. К данному моменту регулярные рейсы в Турцию выполняют восемь российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Nordwind, Utair (единственный перевозчик, летающий не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из Грозного), Azur Air и "Уральские авиалинии".

Регулярное авиасообщение с Турцией, приостановленное весной 2020 года на фоне пандемии, было возобновлено с 1 августа 2020 года.