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"Уральские авиалинии" готовы вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию

Ранее Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы, отмененные в связи с решением России об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Да, мы готовы вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию", - сказал собеседник агентства.

Регулярное авиасообщение с Турцией, приостановленное весной 2020 года на фоне пандемии, было возобновлено с 1 августа прошлого года.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. Авиакомпания эксплуатирует 50 авиалайнеров (три А320neo, два A321neo, двадцать три А320, семнадцать А321 и пять А319) на условиях операционного лизинга.

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