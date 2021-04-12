РЖД изучают участие в строительстве ж/д путей в ОАЭ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Компания "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) изучает участие в строительстве железнодорожных подъездных путей к различным инфраструктурным объектам в ОАЭ. Об этом журналистам в рамках Международной выставки TransRussia сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов.

По его словам, в основном компания изучает те объекты, которые связаны с добычей полезных ископаемых.

"В ОАЭ идет большой проект строительства сухопутных мостов, в том числе и для месторождений. Но пока говорить, что РЖД уже в ОАЭ, я бы не стал. Мы изучаем всю конкурсную документацию, какая там есть, - сказал он. - Там несколько проектов, в основном изучаем те, которые связаны с добычей полезных ископаемых".