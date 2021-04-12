"Азимут" примет решение о возврате авиабилетов в Турцию после разъяснений Росавиации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" примет решение о возврате билетов на отмененные рейсы в Турцию после того, как получит разъяснения от Росавиации, сообщил ТАСС директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Звонарев.

"Все зависит от того, что скажет Росавиация, какое регулятор решение примет. Соответственно, будут ли это отмененные рейсы или перенесенные, программа же у нас очень большая. Будем решать после того, как нам четко все объяснят", - сказал он.

Звонарев добавил, что "Азимут", скорее всего, не понесет серьезного ущерба от вводимых на полеты в Турцию дополнительных ограничений. "Любое дополнительное ограничение перевозок - это не очень хорошо. Но <...> мы фокусируемся на нашей основной задаче - региональные полеты, и там у нас основной объем перевозок. Турция - минорная для нас часть бизнеса", - сказал он. Директор по стратегическому развитию авиаперевозчика отметил, что единственные перелеты, которые "Азимут" выполняет в Турцию, совершаются из Ростова-на-Дону в Стамбул трижды в неделю.